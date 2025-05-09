تراجعت صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة خلال شهر أبريل، بعدما قيدت الحكومة إصدار التصريحات اللازمة للتوريد للولايات المتحدة.وانخفضت الصادرات 16% مقارنة مع مارس لتصل إلى 4785 طنًا، لكنها لا تزال مرتفعة على أساس سنوي، حسب بيانات مكتب الإحصاء الصيني الصادرة اليوم (الجمعة).يأتي ذلك بعدما أضافت الدولة في أوائل شهر أبريل 7 عناصر من بين 17 عنصرًا من المعادن الأرضية النادرة إلى قائمة مراقبة الصادرات، بعد التعريفات العقابية التي فرضتها إدارة «ترمب» على واردات بكين.وتدخل المعادن الأرضية النادرة التي تعد الصين أكبر معالج لها في العالم في صناعة السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات وتقنيات الدفاع، ما يبرز مدى تضرر الصناعات الأمريكية من تقييد تلك الإمدادات من الوصول لها.