توقع أحد محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ستؤدي على الأرجح لارتفاع التضخم وخفض النمو وزيادة البطالة في وقت لاحق من هذا العام، ما يضع صانعي السياسات بالبنك في موقف صعب.وأوضح بار في تصريحات أُعدت للإدلاء بها أمام البنك المركزي في أيسلندا: «حجم ونطاق زيادات الرسوم الجمركية الأخيرة غير مسبوقين في العصر الحديث، ولا نعلم صورتها النهائية، ومن السابق لأوانه تقدير تأثيرها على الاقتصاد، لكن المخاطر واضحة».كما أشار في التصريحات التي نقلتها «بلومبيرغ» إلى أن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تؤدي لتعطل سلاسل التوريد العالمية وتشكل ضغوطًا تصاعدية مستمرة على التضخم، وأن بعض الشركات الصغيرة قد لا تتمكن من التكيف سريعًا.وتأتي هذه التصريحات بعدما ثبت الاحتياطي الفيدرالي الفائدة دون تغيير في اجتماعه هذا الأسبوع، وأشار لاتباع نهج الانتظار والترقب بشأن تحديد الفائدة.