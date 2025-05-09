أسعار أوقية الذهب تجاوزت 3310 دولار (متداولة)
أسعار أوقية الذهب تجاوزت 3310 دولار (متداولة)
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«عكاظ» (جدة) Okaz_online@
زادت أسعار الذهب اليوم (الجمعة) مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس عقب انخفاضه في وقت سابق، بينما تترقب الأسواق محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين المقررة مطلع الأسبوع القادم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3316.29 دولار للأونصة، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 3321.60 دولار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 2% أمس إلى 3274.38 دولار بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتفاقا تجاريا مع بريطانيا.

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