كشف رصد أجرته «عكاظ» تملك المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودي (تاسي) نحو 11.6 مليار سهم بنهاية تداولات (الخميس) الماضي، إذ يمتلك الأجانب في كافة الشركات المدرجة في السوق.ووفقاً للرصد، تبلغ ملكية الأجانب في سوق الأسهم نحو 406.43 مليار ريال، ويفصلها عن الوصول إلى مستوى (نصف تريليون ريال) نحو 93.57 مليار ريال فقط.ويمتلك المستثمرون الأجانب في بعض الشركات بنسب استراتيجية، ممثلة في 9 شركات هي: «بترو رابغ بنسبة 37.5%، والحفر العربية بنسبة 34.3%، وأنابيب الشرق بنسبة 26.49%، وأماك بنسبة 14.5%، والأول بنسبة 31%، والعربي بنسبة 40%، وولاء بنسبة 3.57%، وبوبا العربية 43.25%، وتشب 30%».وتملك الأجانب في 11 شركة بملكية تجاوزت 10 مليارات ريال، تصدرها مصرف الراجحي، الذي بلغت ملكية الأجانب السوقية فيه نحو 54.66 مليار ريال، ثم شركة أرامكو في المرتبة الثانية، التي بلغت ملكية الأجانب فيها نحو 36.07 مليار ريال، وجاء بنك (الأهلي) في المرتبة الثالثة، وبلغت ملكية الأجانب فيه 34.12 مليار ريال، ثم البنك الأول بقيمة 33.01 مليار ريال، ويتملك الأجانب فيه بملكية استراتيجية أيضاً، تبعه بنك العربي بملكية 23.57 مليار ريال، ثم اس تي سي بـ22.91 مليار، وبلغت ملكية الأجانب السوقية في معادن 17.1 مليار ريال، وفي بوبا 16.28 مليار ريال، وفي بنك الرياض 10.96 مليار ريال، وموبايلي 10.37 مليار ريال، أما في سابك فبلغت ملكيتهم 10.07 مليار ريال.وكان مؤشر سوق الأسهم الرئيسي (تاسي) قد تراجع بنهاية تداولاته (الخميس) الماضي في ظل هبوط 3 قطاعات كبرى، وشهد قطاع البنوك أداءً إيجابياً ليخالف الاتجاه.وسجل المؤشر العام للسوق «تاسي» تراجعاً نسبته 0.3% فاقداً 34.63 نقطة من قيمته، هبط به إلى مستوى 11.364.11 نقطة.وتراجعت قيم التداول 4.72 مليار ريال، من خلال 199.82 مليون سهم، مقابل 4.81 مليار ريال، بتداولات بلغت 211.69 مليون سهم بنهاية جلسة (الأربعاء) الماضي.وجاء إغلاق 18 قطاعاً باللون الأحمر، بقيادة 3 قطاعات كبرى تصدرها قطاع الاتصالات بتراجع نسبته 1.59%، وهبط قطاع المواد الأساسية 0.98%، وسجل قطاع الطاقة تراجعاً نسبته 0.09%.وشهدت 3 قطاعات أداءً إيجابياً، بصدارة قطاع البنوك الذي صعد 0.54%، تلاه قطاع المرافق العامة بارتفاع نسبته 0.41%، وسجل قطاع الأدوية ارتفاعاً نسبته 0.27%.ملكية الأجانب في «تاسي»:شملت 253 شركة9 ملكيات إستراتيجية11 شركة ملكيتهم فيها تتجاوز 10 مليارات406 مليارات ريال ملكيتهم السوقية