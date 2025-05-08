أبقى البنك المركزي السويدي على معدل الفائدة دون تغيير، مشيرا إلى إمكانية مواصلة تخفيف السياسة النقدية. وقرر البنك الإبقاء على معدل الفائدة عند 2.25%.وقال صانعو السياسات إن السياسة النقدية الحالية تُعد متوازنة، ومن الحكمة الانتظار للحصول على مزيد من البيانات بهدف تكوين رؤية أوضح للمستقبل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).يذكر أن البنك المركزي السويدي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.25% في اجتماع شهر مارس الماضي، كما كان متوقعاً، في ظل تقييمه أوضاع الاقتصاد المحلي الذي لا يزال يعاني من تباطؤ النمو، إلى جانب المخاطر الناجمة عن إشارات عودة التضخم والتوترات التجارية العالمية.