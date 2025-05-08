جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقاده لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعدما قرر البنك المركزي في اجتماعه الذي انتهى أمس (الأربعاء) تثبيت الفائدة دون تغيير.وكتب ترمب في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «جيروم باول، متأخر للغاية، كما وصفه بـ«الأحمق»، الذي لا يفقه شيئًا، وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط والطاقة بصورة كبيرة وجميع التكاليف تقريبًا (البقالة والبيض) تراجعت، والتضخم شبه منعدم، وأموال الرسوم الجمركية تتدفق على البلاد».يأتي ذلك بعدما ثبت الفيدرالي الفائدة دون تغيير كما كان متوقعًا عند نطاق يراوح بين 4.25% و4.50%، وصرح باول بأن دعوات ترمب لخفض الفائدة لا تؤثر إطلاقًا على نهج البنك.