اقتربت عملة البيتكوين من تجاوز حاجز 100 ألف دولار لأول مرة منذ شهر فبراير الماضي، مع توقع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن اتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة.وواصلت أكبر عملة مشفرة في العالم مكاسبها القوية التي سجلتها في الجلسة السابقة، لترتفع اليوم بنحو 3% مسجلة 99,600 دولار.بالإضافة إلى ذلك، تتلقى البتكوين دعماً من تدفقات رأس المال المستمرة إلى صناديق المؤشرات المتداولة الفورية ETFs.يذكر أن سعر البيتكوين بلغ مستوى قياسياً عند 109,241 دولارا في 20 يناير مدعوماً بالتفاؤل بشأن دعم ترمب للعملات المشفرة، لكن مع إعلان ترمب عن فرض تعريفات جمركية انخفض سعر البيتكوين بنسبة 32% تقريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق إلى أقل من 75 ألف دولار في أوائل شهر أبريل الماضي.