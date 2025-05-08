كشف تقرير حديث، توجه إحدى أكبر شركات تصنيع الأقلام والقرطاسية في الصين (التي تُحصّل 40% من مبيعاتها من الولايات المتحدة وحدها) إلى إلغاء صفقات في شهر أبريل الماضي، عندما رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب معدلات الرسوم الجمركية.ومع انهيار الشحنات إلى الولايات المتحدة، تُكافح الشركة للبحث عن أسواق بديلة، لكن مؤسسها يُدرك أنه لا يستطيع إيجاد أعمال جديدة بجرة قلم.وبحسب تقرير لصحيفة «SCMP» الصينية المستقلة، سافر مسؤولو الشركة إلى دول بعيدة عن الصين، مثل مصر، منذ بدء حملة ترمب «التبادلية» للرسوم الجمركية.وقال نجل مؤسس شركة القرطاسيات نائب الرئيس تشيو بو جينغ لصحيفة «واشنطن بوست»: «إن الصادرات إلى الولايات المتحدة شهدت تقلبات أخيراً، نحن وشركاؤنا الأمريكيون نحجم عن زيادة الشحنات، لعدم وجود وضوح كافٍ بشأن الرسوم الجمركية». يذكر أن مبيعات الشركة سنويا إلى أمريكا تبلغ نحو 60 مليون دولار.