قسم جديد داخل التطبيق يوفر منتجات حديثة بأسعار تبدأ من 4 ريالات فقط مع خصم 5% على الطلبات التي تتجاوز 150 ريالًا و10% على الطلبات التي تتجاوز 300 ريال، بالإضافة إلى توصيل مجاني للطلبات التي تفوق 90 ريالًا

أعلنت شركة أمازون السعودية إطلاق «بازار»، وهو تجربة تسوق جديدة وممتعة أصبحت متاحة الآن عبر تطبيق أمازون على الهواتف الذكية. يقدم «بازار» للعملاء في المملكة العربية السعودية وجهة سهلة وسريعة لاستكشاف منتجات عصرية، والاستفادة من عروض مميزة، والحصول على خصومات إضافية؛ كل ذلك من خلال واجهة استخدام حديثة وسلسة.

ويُعد «بازار» قسمًا مستقلًا داخل تطبيق أمازون، يتميّز بأدوات خاصة للبحث والتصفح، وعربة تسوق مستقلة، وخطوات دفع مبسطة. ويمكن للعملاء استكشاف تشكيلة واسعة من المنتجات تشمل الأزياء، والمستلزمات المنزلية، والإكسسوارات اليومية، وغيرها، مع إمكانية الاستفادة من تخفيضات كبيرة على الأسعار. وقد تم تصميم هذه التجربة لتسهيل الوصول إلى العروض الأفضل، وتعزيز فرص التوفير عند إضافة المزيد من المنتجات إلى عربة التسوق.

وتقدّم تجربة «بازار» منتجات عصرية بأسعار تبدأ من 4 ريالات سعودية فقط، مع توفر غالبية المنتجات ضمن هذا النطاق السعري. ويتميز «بازار» من أمازون بسهولة التصفح وبساطة الاستخدام، ويمنح العملاء تجربة تسوق ممتعة مليئة بالاكتشافات الجديدة. كما يستفيد العملاء من خدمة أمازون الموثوقة، إذ يتم توصيل معظم الطلبات خلال فترة تراوح بين 6 إلى 12 يومًا تقريبًا، مع إمكانية إرجاع مجاني لأي منتج خلال 15 يومًا من تاريخ الاستلام.

وفي هذه المناسبة، قال عبدو شلالا، مدير أمازون السعودية: «ندرك أن العملاء في المملكة يبحثون باستمرار عن العروض الأفضل ويرغبون في الحصول على منتجات عصرية بأسعار مناسبة. ومن هذا المنطلق، نحن متحمسون لإطلاق «بازار»، الذي يقدم تجربة تسوق جديدة عبر Amazon.sa تجمع بين المتعة والسهولة وبأسعار في متناول الجميع. «بازار» يعكس روح الأسواق التقليدية التي نحبها، ولكن بالجودة والخدمة اللتين تشتهر بهما أمازون. ونتطلع إلى تحسين هذه التجربة من خلال الاستماع إلى آراء عملائنا في المملكة والاستفادة منها خلال الفترة المقبلة».

مزايا «بازار» الرئيسية:

* منتجات عصرية بأسعار مناسبة: تشكيلة واسعة من المنتجات العصرية عبر مختلف الفئات، بأسعار تبدأ من 4 ريالات سعودية فقط للمنتج الواحد.

* توفير إضافي على الطلبات الكبيرة: كلما زاد عدد المنتجات في عربة التسوق، زادت نسبة الخصم. يحصل العملاء على خصم 5% للطلبات التي تتجاوز 150 ريالًا سعوديًا، وخصم 10% للطلبات التي تتجاوز 300 ريال سعودي.

* تجربة تسوق ممتعة وسلسة: واجهة تفاعلية وسهلة الاستخدام داخل تطبيق أمازون، تتيح تصفحًا سلسًا واكتشافًا ممتعًا للعروض الجديدة.

* توصيل موثوق واسترجاع مجاني: توصيل أغلب الطلبات خلال فترة تتراوح من 6 إلى 12 يومًا تقريبًا، مع توصيل مجاني للطلبات التي تزيد قيمتها عن 90 ريالًا سعوديًا، وخيار إرجاع مجاني خلال 15 يومًا لأي منتج من «بازار».

* تجربة تسوق موثوقة: يتيح «بازار» للعملاء الاستفادة من المزايا المعهودة في أمازون، بما في ذلك تقييمات العملاء وتصنيفات النجوم، لمساعدتهم على اختيار المنتجات التي تلبي احتياجاتهم بكل ثقة.

يتوفّر «بازار» من أمازون الآن للعملاء في السعودية بعد تحديث تطبيق Amazon.sa على الهواتف الذكية. ويمكن الوصول إليه بسهولة من خلال الضغط على أيقونة «بازار» في قائمة التطبيق، أو بكتابة «بازار» أو «bazaar» في خانة البحث داخل التطبيق. كما يمكن تصفح «بازار» عبر المتصفح على الهواتف الذكية من خلال الرابط: https://amazon.sa/bazaar