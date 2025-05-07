تحت رعاية وزارة الطاقة، وقعت شركة الفارابي للبتروكيماويات التحويلية (إحدى شركات مجموعة الفارابي للاستثمار) مذكرة تفاهم في 26 فبراير 2025 مع شركة شينشيانغ ريتشفول (إحدى أكبر الشركات المصنعة لمكونات وحزم إضافات زيوت التشحيم في الصين)، وذلك بهدف إنشاء مشروع مشترك لتصنيع مضيفات ومحسنات أداء زيوت التشحيم في المملكة. وسيتضمن المشروع إنشاء مصنع متكامل ومتطور لإنتاج مكونات وحزم إضافات الزيوت في ينبع، المملكة العربية السعودية، بما يتوافق مع المعايير العالمية.

تُعد خبرة ريتشفول الواسعة في السوق وأبحاثها المتقدمة في قطاع إضافات الزيوت، إلى جانب البنية التحتية التصنيعية المتطورة لفارابي داخل المملكة والمنطقة، عاملاً تكاملياً لإنجاح هذه الشراكة الإستراتيجية، التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في الصناعات التحويلية وتحفيز النمو الاقتصادي للمملكة. وستساهم هذه الجهود في تحقيق قيمة مضافة لموارد المملكة الهيدروكربونية، من خلال الاستفادة من المواد الأولية المحلية، وتبني تقنيات جديدة، وتقليل الواردات عبر التصنيع المحلي.

سيعمل المشروع المشترك على تصنيع حزم إضافات الزيوت، مدعوماً بتكامل خلفي في إنتاج مكونات الزيوت مثل المنظفات، والمشتتات، ومضادات للأكسدة وغيرها، لتلبية احتياجات قطاع صناعة السيارات المتنامي، وصناعة الزيوت الصناعية، وصناعة زيوت السفن، ليكون بذلك أول مجمع متكامل لتصنيع إضافات الزيوت في المملكة العربية السعودية.