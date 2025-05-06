أعلنت سينومي سنترز، الشركة الرائدة في تطوير وتشغيل المراكز التجارية في المملكة العربية السعودية، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية حصرية.

وخلال اللقاء صرح الرئيس التنفيذي للعمليات في سينومي سنترز برنو وهبي بأن هذه الشراكة تمتد لمدة 10 سنوات مع امتياز تجاري لمدة 10 سنوات مع شركة يونيباي رودامكو ويستفيلد، مع خيار التمديد لـ10 سنوات إضافية. وتغطي الاتفاقية البارزة، التي جرى توقيعها يوم 4 مايو 2025، مراكز التسوق في المملكة العربية السعودية، بما يعكس التزام سينومي سنترز الراسخ بتعزيز ريادتها في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

• لماذا شركة يونيباي رودامكو - ويستفيلد ونبذة تعريفية عنها ؟

•• تُعد شركة يونيباي رودامكو ويستفيلد من أبرز الجهات العالمية المالكة والمطورة والمشغلة لوجهات تجارية مستدامة وعالية الجودة في أوروبا والولايات المتحدة، وتدير 67 مركزًا تجاريًا، منها 39 يحمل علامة ويستفيلد الشهيرة، وتستقطب أكثر من 900 مليون زائر سنويًا. من خلال هذه الشراكة، تحصل سينومي سنترز على حقوق الترخيص الحصرية لعلامة ويستفيلد في المملكة، وتستفيد من شبكة ويستفيلد العالمية وخبراتها في مجالات التأجير، والعمليات، والتسويق، والإعلام التجاري، مما يمكّننا من تحويل مراكزنا إلى وجهات مفضلة للمستهلكين والعلامات التجارية والسياح، ويعزز من ريادتنا السوقية.

• كيف يمكن الاستفادة والدعم من الشراكة مع علامة ويستفيلد؟

•• بفضل الدعم الاستراتيجي من شركة يونيباي رودامكو ويستفيلد، ستتمكن سينومي سنترز من تقديم تجربة تسوق عالمية المستوى تعكس أفضل المعايير الدولية. سيساهم ذلك في تنشيط قطاع التجزئة المحلي، ودعم الأهداف السياحية لرؤية السعودية 2030، وتعزيز جودة الحياة في المملكة.

كما سيتم إطلاق علامة ويستفيلد على ثلاثة مراكز رئيسية في المرحلة الأولى: جوهرة الرياض، جوهرة جدة، والنخيل مول الدمام، مع خطط مستقبلية لتوسيع التعاون ليشمل ما يصل إلى ثمانية مراكز ضمن محفظتنا.

ونفخر بإطلاق هذه الشراكة الحصرية مع شركة "يونيباي رودامكو ويستفيلد"، الرائدة عالميًا في قطاع التجزئة. هذا التعاون يعزز من مكانتنا كأكبر مالك ومشغّل ومطور لمراكز نمط الحياة العصرية في المملكة، ويتماشى مع أهداف المملكة الأوسع في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية على مستوى القطاع والمنطقة. وسنعمل مع شركائنا الجدد لترسيخ مكانتنا الريادية في السوق السعودية من خلال خلق فرص نمو جديدة وعقود إيجار واعدة لسنوات عديدة مقبلة.

• ما هو الهدف من هذه الشراكة ؟

•• توسيع قاعدة العملاء: تُعد ويستفيلد من أبرز علامات المراكز التجارية عالمياً، حيث تستقطب أكثر من 900 مليون زائر سنوياً في الولايات المتحدة وأوروبا. ومع تزايد أعداد الزوار إلى المملكة، وشعبية العلامة لدى المستهلكين السعوديين، تتمكن سينومي سنترز من توسيع قاعدة عملائها بشكل كبير بين المواطنين والمقيمين والسياح.

تعزيز العروض التأجيرية: يتيح الوصول إلى شبكة علاقات ويستفيلد القوية مع المستأجرين والعلامات التجارية العالمية، لسينومي سنترز استقطاب أسماء رائدة ومتاجر تدخل السوق السعودية لأول مرة، مما يعزز من تنوع العروض وزيادة الإقبال وتوقيع المزيد من العقود.

تقديم تجربة عملاء بمعايير عالمية: تسهم الخبرة العالمية لشركة يونيباي رودامكو ويستفيلد في الارتقاء بتجربة العملاء والمزيج التأجيري والعروض المقدمة، لتتماشى مع أفضل المعايير الدولية. كما توفر سينومي سنترز للمستهلك السعودي أحدث الحلول الرقمية، بما في ذلك التطبيقات والخدمات داخل المراكز.

خلق فرص نمو جديدة: تدعم الشراكة الأداء المالي لسينومي سنترز في مشاريعها الحالية والمستقبلية، سواء في المساحات القابلة للتأجير أو في مبيعات الإعلام الرقمي، مستفيدة من خبرة وانتشار وكالة "ويستفيلد رايز". تشهد هذه الشراكة أيضًا تعاون سينومي سنترز ويونيباي رودامكو ويستفيلد مع شركات وأطراف أخرى بهدف خدمة المشاريع الرئيسية في المملكة ضمن قطاعات البيع بالتجزئة ونمط الحياة.

تعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية: تتيح الشراكة لسينومي سنترز تحسين الاستدامة ورفع الكفاءة التشغيلية عبر الاستفادة من أفضل الأنظمة والأدوات والدلائل الإرشادية لإدارة العمليات اليومية.

• كم مدة هذه الاتفاقية ؟

•• تمتد الاتفاقية لمدة 10 سنوات، مع خيار التمديد ل،10 سنوات إضافية. وتشتمل على رسوم ترخيص وخدمات ثابتة ومتغيرة لصالح شركة يونيباي رودامكو ويستفيلد، إلى جانب فرص توسع مستقبلية ضمن المملكة. هذه الشراكة تمثل نقطة تحول مهمة في قطاع التجزئة السعودي، حيث تمزج بين ريادة سينومي سنترز محليًّا وخبرة ويستفيلد العالمية لإعادة رسم ملامح تجربة التسوق ونمط الحياة في المنطقة.