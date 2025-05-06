أعدت TCL الشريك الرسمي لنادي أرسنال الإنجليزي بطولة كرة القدم المقامة في مدينة جدة حيث جمعت بين المهارة والشغف في عالم كرة القدم. وقد لعبت شركة TCL دورًا محوريًا في دعم هذا الحدث الرياضي الكبير، إذ تعتبر الراعي الرئيسي للبطولة، مما يعكس التزامها بتعزيز الرياضة والمجتمعات التي تخدمها. تواصل TCL تعزيز مكانتها علامةً تجاريةً عالميةً رائدةً في صناعة الإلكترونيات، مما يبرز تأثيرها الكبير في عالم الرياضة والشباب.

بدأت البطولة بمشاركة فرق قوية أظهرت مهاراتها وقدراتها في الميدان. من بين هذه الفرق، برز فريقا سلام الجامعة ونجوم البسمة، اللذان تمكنا من الوصول إلى المباراة النهائية بعد أداء مميز في جميع المراحل السابقة. كانت المباريات مليئة بالإثارة والتشويق، إذ شهدنا لحظات حاسمة وأهدافاً رائعة زادت من حماس اللاعبين وحضور البطولة المقامة.

بعد منافسة شديدة، تمكن فريق نجوم البسمة من الظفر باللقب بفضل أدائهم المذهل في المباراة النهائية. وبهذا الإنجاز، حصل الفريق على فرصة ذهبية للسفر إلى لندن لتمثيل بلادهم في منافسات دولية مع أخذ الفرصة للتدرب في منشآت فريق أرسنال في ملعب الإمارات مما يعد فخرًا للرياضة السعودية ويبرز الإمكانات الكبيرة للفرق المحلية في المنافسة على الساحات العالمية.

قال محمد حسن حشيش، مدير العمليات التنفيذي في العيسائي للإلكترونيات: «نهنئ فريق نجوم البسمة على هذا الإنجاز الرائع، ونتمنى لهم التوفيق في مشاركتهم الدولية في لندن. لقد أظهروا مهارات استثنائية وإصرارًا قويًّا للوصول إلى القمة. نحن فخورون بدعم هذه البطولة التي تعزز من مكانة الرياضة في مجتمعنا».

من جانبه، أعرب جايسون سوي، مدير تي سي إل السعودية، عن سعادته بالمشاركة في هذه البطولة قائلاً: «نحن في TCL نؤمن بأهمية دعم الفعاليات الرياضية التي تعزز من الروح الجماعية والتنافسية. البطولة كانت فرصة رائعة لمشاهدة الأداء المميز للفرق المشاركة، ونشكر جميع المنظمين والمشاركين على جهودهم المبذولة لإنجاح هذا الحدث».

كان هذا الحدث الرياضي المميز قد أضفى جوًا من الحماس والفرح على الجميع. ومع تتويج نجوم البسمة، نودع هذه الفعالية ونحن مفعمون بالأمل لرؤية المزيد من الإنجازات في المستقبل. نتمنى للفريق كل النجاح في مغامرته القادمة في لندن، وأن يرفعوا راية الوطن عالياً في المحافل الدولية.