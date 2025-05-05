أظهر تقرير حديث عن تسجيل مستويات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط زيادة قوية خلال شهر أبريل الماضي، كما تسارع معدل نمو التوظيف إلى أسرع وتيرة له في 10 سنوات ونصف، وجاء مطابقا للمستوى المسجل في شهر أكتوبر 2023، حيث وسعت الشركات من قدرتها على التوظيف استجابة لارتفاع المبيعات وزيادة النشاط.وارتفع معدل التضخم في تكاليف التوظيف إلى مستوى قياسي في شهر أبريل، ليأتي معاكسا لحالة التباطؤ في ضغوط التكلفة التي شهدناها خلال شهر مارس، وفقا لتقرير المشتريات الصادر عن بنك الرياض.وفرضت زيادة المشتريات ضغوطا إضافية على أسعار المواد، وسعت الشركات إلى زيادة مخزونها وسط توقعات إيجابية بزيادة معدل الطلب. وسجل مؤشر مديري المشتريات 55.6 نقطة في شهر أبريل، مما يشير إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال على مستوى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط، على الرغم من انخفاضه من 58.1 نقطة في شهر مارس، مسجلاً أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس 2024، ويعود الانخفاض في المؤشر في المقام الأول إلى انخفاض بأكثر من أربع نقاط في المكون الفرعي الخاص بالطلبات الجديدة. وشهدت فرص العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط نشاطا ملحوظا، وأفاد مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض في السعودية بزيادة كبيرة في مستويات التوظيف في شهر أبريل مع تسارع نمو التوظيف إلى أسرع وتيرة له في 10 سنوات ونصف السنة.وتأتي هذه الزيادة في التوظيف كرد فعل على ارتفاع المبيعات وزيادة نشاط الأعمال، مما دفع الشركات إلى زيادة أعداد الموظفين. ونتيجة لذلك، شهدنا ارتفاعا قياسيا في تضخم تكاليف التوظيف، مما يعكس زيادة الطلب على العمالة. وفي بعض الحالات، أشارت الشركات إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي أثرت على إنفاق العملاء، في حين أشارت شركات أخرى إلى تزايد الضغوط التنافسية.وارتفع نشاط الأعمال التجارية في الشركات غير المنتجة للنفط في المملكة بشكل حاد في بداية الربع الثاني، حيث أفادت الشركات على نطاق واسع بزيادة الإنتاج نتيجة ارتفاع المبيعات، والموافقة على المشاريع الجديدة، وزيادة أعداد السياح.ورغم أن معدل نمو الإنتاج كان ملحوظا، إلا أنه كان الأبطأ في 7 أشهر، ويرجع ذلك جزئيا إلى تباطؤ زيادة المبيعات، ورغم أن نمو الإنتاج لا يزال قويا، فإن الشكوك الاقتصادية العالمية والضغوط التنافسية التي تؤثر على إنفاق العملاء قد تخفف منه إلى حد ما، ومع ذلك، يستمر ارتفاع أعداد الموظفين، مما يشير إلى اتجاه نمو مستدام منذ شهر مايو الماضي.* أسباب نمو التوظيف في السعودية:- ارتفاع المبيعات- زيادة النشاط التجاري- توسيع المخزون- نمو القطاع غير النفطي