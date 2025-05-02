أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أعلى من التوقعات خلال شهر أبريل، مع استقرار معدل البطالة، ما يعطي إشارات على قوة سوق العمل، ويخفف من توقعات ركود أكبر اقتصاد في العالم.وحسب بيانات صدرت اليوم (الجمعة) عن وزارة العمل، أضاف الاقتصاد الأمريكي 177 ألف وظيفة في شهر أبريل، منها 51 ألف وظيفة في قطاع الرعاية الصحية، و29 ألف وظيفة في قطاع النقل والتخزين، و14 ألف وظيفة في الأنشطة المالية، فيما تراجعت الوظائف في القطاع الحكومي بمقدار 9 آلاف.وأظهرت البيانات ارتفاع متوسط أجر الساعة في أبريل بنسبة 0.2% أو ما يعادل 6 سنتات إلى 36.06 دولار، ما يشير إلى احتمال تصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن سوق العمل في الأشهر القادمة.تزامن ذلك مع استقرار متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية عند 34.3 ساعة.ومن شأن هذه البيانات في مجملها أن تدفع الفيدرالي للتمسك بأسعار الفائدة مرتفعة، في ظل استقرار سوق العمل، مع ضبابية آفاق النمو الاقتصادي بسبب سياسات الرئيس «دونالد ترمب».ويبرز التقرير أنه رغم حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن الرسوم الجمركية والاضطرابات في الأسواق المالية، فإن الشركات لم تغير خطط التوظيف بصورة كبيرة، لكن يتوقع معظم الاقتصاديين أن تظهر آثار تقلبات السياسة التجارية الأمريكية بصورة أكبر في الأشهر القادمة.