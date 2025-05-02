تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملاتها اليوم (الجمعة)، لتتكبد خسائر أسبوعية في ظل ترقب المستثمرين نتائج اجتماع «أوبك بلس» غداً (السبت)، وسط تقارير حول رغبة الدول الأعضاء في تسريع وتيرة زيادة الإنتاج.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يوليو بنسبة 1.4% إلى 61.29 دولار للبرميل، لتسجل خسارة أسبوعية بأكثر من 8%.وتراجعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 1.6% إلى 58.29 دولار للبرميل، لتعمق خسائرها على مدار الأسبوع لنحو 7.7%.وذكرت «بلومبرج» نقلاً عن مصادر أخرى، أن أعضاء التحالف ناقشوا قبل الاجتماع رفع مقدار زيادة الإنتاج في يونيو القادم 3 أضعاف مقارنة بالمخططات السابقة؛ إلى 411 ألف برميل يومياً.يأتي ذلك في ظل استمرار حذر المستثمرين تجاه السياسات الجمركية الأمريكية، رغم إبداء كل من الولايات المتحدة والصين رغبتهما في عقد مفاوضات تجارية، إلا أن الطبيعة المتغيرة لقرارات «ترامب» لا تزال تؤثر سلباً على معنويات الأسواق.