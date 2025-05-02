ارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملاتها اليوم (الجمعة)، لتسجل مكاسب أسبوعية مع تحقيق السوق البريطانية أطول سلسلة مكاسب يومية في تاريخها، وسط تفاؤل المستثمرين بهدوء التوترات التجارية العالمية.زاد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 1.67% إلى 536 نقطة عند الإغلاق، ليعزز مكاسبه على مدار الأسبوع إلى 3.44%.وارتفع مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 1.17% إلى 8596 نقطة، في سلسلة من الأداء الإيجابي لخمس عشرة جلسة على التوالي.وفي ألمانيا، صعد مؤشر «داكس» بنسبة 2.62% إلى 23086 نقطة، وقفز نظيره الفرنسي «كاك» بنسبة 2.33% إلى 7770 نقطة.وتلقت أسواق القارة العجوز دعماً من انتعاش طلب المستثمرين على الأصول الخطرة مع إبداء الصين استعدادها للتفاوض مع أمريكا بشأن الرسوم الجمركية، بعد تأكيد إدارة «ترمب» مراراً على تواصلها مع بكين بهذا الصدد في الآونة الأخيرة.وعلاوة على ذلك، هدأت مخاوف مستثمري الأسواق العالمية بصفة عامة تجاه احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي بعدما أضاف وظائف جديدة بأكثر من المتوقع في أبريل حسبما ورد في تقرير الوظائف الشهري.