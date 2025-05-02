قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الجمعة): «إن الاقتصاد الأمريكي في مرحلة انتقالية، مستشهداً بقوة سوق العمل وخطته للرسوم الجمركية، وكرر دعوته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة».وأضاف في منشور على موقع «تروث سوشيال»: «ما زلنا في مرحلة انتقالية، بدأنا للتو!».ويأتي هذا المنشور عقب صدور بيانات أمريكية أظهرت تباطؤاً طفيفاً في نمو الوظائف في شهر أبريل.