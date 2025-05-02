ترمب
ترمب
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«عكاظ» (واشنطن) @okaz_online
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الجمعة): «إن الاقتصاد الأمريكي في مرحلة انتقالية، مستشهداً بقوة سوق العمل وخطته للرسوم الجمركية، وكرر دعوته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة».

وأضاف في منشور على موقع «تروث سوشيال»: «ما زلنا في مرحلة انتقالية، بدأنا للتو!».

ويأتي هذا المنشور عقب صدور بيانات أمريكية أظهرت تباطؤاً طفيفاً في نمو الوظائف في شهر أبريل.

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