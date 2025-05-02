أعلنت الصين أنها تقيّم إمكانية إجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، في إشارة إلى احتمالية بدء مفاوضات تهدئ من التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.وفي بيان صدر اليوم (الجمعة)، ذكرت وزارة التجارة الصينية أنها لاحظت إعراب كبار المسؤولين الأمريكيين مرارًا وتكرارًا عن استعدادهم للتحدث مع بكين بشأن التعريفات، وحثت مسؤولي واشنطن على إظهار صدقهم تجاه الصين.وأوضحت الوزارة حسبما نقلت «بلومبرغ»: «أرسلت الولايات المتحدة أخيرًا رسالة للصين عبر الجهات المعنية، آملاً في بدء محادثات معها، وحاليًا تعمل الصين على تقييم هذا الأمر».وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح وزير الخزانة الأمريكي «سكوت بيسنت» بأن بكين هي المسؤولة عن اتخاذ الخطوة الأولى لتهدئة النزاع.