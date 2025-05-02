أطلقت «لوريال» السعودية قمتها البارزة تحت عنوان «لوريال من أجل المستقبل» لأول مرة في جدة، لتبرهن بذلك على التزامها تجاه رعاية المواهب السعودية النسائية ودفع النمو المستدام في قطاع الجمال بالمملكة. جمعت الفعالية نخبة من ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وخبراء الاستدامة، ونشطاء البيئة، وأبرز الأطراف الفاعلة في القطاع لتبادل المعارف والخبرات بشأن بناء مستقبل أكثر شمولاً ومسؤولية لقطاع الجمال.

كما شهدت القمة إطلاق التدريب على شهادات احترافية لخبيرات العناية بالشعر تحت رعاية «أكاديمية لوريال المهنيّة لتجميل الشعر والعناية به»، وتُمثّل هذه المبادرة خطوة بالغة الأهمية نحو ترسيخ المعايير المهنية في القطاع داخل المملكة، وتعكس التزام «مجموعة لوريال» برعاية المواهب المحلية، وتعزيز تطوير المهارات، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 المتعلقة بالتوطين وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

بالنسبة إلى الاختبارات الفنية، ستتوفر الشهادات المهنية في مدن مثل جدة والرياض، في حين ستُعقد التقييمات النظرية في مراكز المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). ومن خلال هذه الشراكة، تهدف «مجموعة لوريال» إلى اعتماد أكثر من 300 خبيرة في تجميل الشعر والعناية به بنهاية عام 2025، مع توقّعات بزيادة نسب الاعتماد بما يربو على 360% خلال خمس سنوات، ليصل إجمالي خبيرات العناية بالشعر الحاصلات على شهادات إلى 1,440 خبيرة بحلول عام 2029.

وفي هذا الصدد، صرَّح المدير الإداري لمجموعة «لوريال الشرق الأوسط» لوران دوفيه قائلاً: «من خلال هذه الشراكة، لا نستثمر فقط في تطوير المهارات والمواهب السعودية، بل نؤسس أيضاً لقطاع جمال أكثر شمولاً واستعداداً للمستقبل؛ حيث تضطلع المرأة بدور ريادي في رسم ملامح القطاع. ترسِّخ قمّة «لوريال من أجل المستقبل» التزامنا ببناء منظومة مستدامة في المملكة تجمع بين تطوير المهارات المهنية، والمسؤولية البيئية، وإتاحة فرص حقيقية للمرأة السعودية للنجاح والازدهار».

هذا ويعد برنامج الشهادات المهنية لخبيرات تجميل الشعر والعناية به من خلال أكاديمية "لوريال المهنيّة لتجميل الشعر والعناية به" خطوة محورية نحو الارتقاء بالمعايير المهنية في قطاع تصفيف الشعر بالمملكة. ومن خلال تسهيل الوصول إلى الشهادات المعتمدة تُسهم هذه الشراكة في تطوير قوى عاملة عالية الكفاءة، وتوفير فرص حقيقية – لاسيّما للنساء – لتعزيز قدراتهن والمساهمة في الارتقاء بقطاع الجمال بما يتسق مع أولويات التنمية الوطنية.

تُعدُّ هذه المبادرة امتداداً لجهود مجموعة «لوريال» المستمرة لتمكين المرأة السعودية وتعزيز الاستدامة في المملكة. فمن خلال التعاون بين «أكاديمية لوريال لتجميل الشعر والعناية به» وعدد من أبرز الجامعات السعودية، ساهمت «مجموعة لوريال» بالفعل في تحقيق نتائج متميزة من حيث التوظيف وتطوير مهارات المواهب المحلية في قطاع الجمال.

وفي الوقت ذاته، تركت الجهود التي تبذلها «مجموعة لوريال» لتعزيز الاستدامة بصمة ملحوظة في المملكة. فعلى سبيل المثال، أطلقت «غارنييه» بالشراكة مع «حلول نقاء للخدمات البيئية» و«بنده» مبادرة واسعة النطاق لإعادة التدوير نجحت من خلالها في إعادة تدوير 340 طناً من النفايات في المملكة العربية السعودية فضلاً عن الترويج للمنتجات القابلة لإعادة الملء؛ ما يسهم في تقليل استخدام المواد إلى حد كبير.

تواصل «مجموعة لوريال» مسيرتها الهادفة في قطاع الجمال التي تلبي تطلعات المملكة العربية السعودية نحو مستقبل أكثر شمولاً وابتكاراً واستدامة.

نبذة عن لوريال الشرق الأوسط

لوريال هي الشركة الرائدة عالمياً في قطاع منتجات وخدمات التجميل. ويعود حضور الشركة في منطقة الخليج العربي إلى ستينات القرن الماضي. وأسست الشركة لوجودها الرسمي في المنطقة في العام 1998 باسم لوريال الشرق الأوسط. وتمتلك لوريال حالياً 3 واجهات تجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، يعمل بها أكثر من 500 موظف ينتمون إلى 52 جنسية. وقامت لوريال الشرق الأوسط بتأسيس شركتيها التابعتين للوريال المملكة العربية السعودية في العام 2012، ولوريال الإمارات العربية المتحدة في العام 2015 لخدمة هذين السوقين. وتوفر لوريال الشرق الأوسط ومقرها في دبي مجموعة حصرية من منتجات وخدمات 31 علامة تجارية في 4 أقسام هي: الاستهلاكية، والاحترافية، والفاخرة، والتجميلية الجلدية.

وفي العام 2025، صُنفت لوريال كرائد بيئي عالمي، وبتقييم AAA للعام التاسع على التوالي، من قبل مؤسسة سي دي بي «CDP» العالمية غير الحكومية المعنية بالحفاظ على البيئة. وفي العام 2024 حازت لوريال على لقب أكثر الشركات العالمية امتثالاً للأخلاق من معهد إثيسفير Ethisphere للمرة الخامسة عشرة على التوالي.