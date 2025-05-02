وتراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين يعد الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية بمقدار 1.1 نقطة أساس إلى 3.69%.فيما انخفض العائد على السندات العشرية بمقدار 2.7 نقطة إلى 4.204%، وهبط العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 2.6 نقطة 4.711%.وتتجه الأنظار نحو تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر عن مكتب إحصاءات العمل في وقت لاحق اليوم، مع توقعات بإضافة الاقتصاد الأمريكي 135 ألف وظيفة في أبريل، مع استقرار معدل البطالة عند 4.2%، وفقًا لتقديرات «فاكت ست».كما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي السادس والسابع من مايو بشأن أسعار الفائدة، مع توقعات بتثبيت تكاليف الاقتراض، وفقًا لأداة «سي إم إي فيدواتش».