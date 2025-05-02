أكد استراتيجي الاستثمار في «بنك أوف أمريكا» مايكل هارتنت أن مخاوف ركود الاقتصاد الأمريكي قد تتراجع في حال أظهر تقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره اليوم (الجمعة)، مرونة سوق العمل.وأوضح «هارتنت»، أن المستثمرين يراهنون على موقف أكثر إيجابية من الرئيس «دونالد ترمب»، ويتوقعون خفض التعريفات الجمركية، وتراجع المعدلات الضريبية، وفق ما نقلت وكالة «بلومبرغ».وأضاف أنه بجانب مرونة سوق العمل التي قد يُظهرها تقرير الوظائف، من شأن الإنفاق القوي على الذكاء الاصطناعي من قبل شركات التكنولوجيا، تخفيف مخاوف ركود الاقتصاد الأمريكي.وسلط المسؤول لدى المصرف الأمريكي، الضوء على التدفقات الخارجة من وول ستريت منذ الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، قائلًا إنه تم تعويضها بشكل طفيف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.