ارتفع الطلب العالمي على الذهب إلى أعلى مستوى له في الربع الأول منذ عام 2016، رغم تباطؤ وتيرة مشتريات البنوك المركزية، في حين ساهمت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في صعود سعر المعدن الأصفر إلى مستوى قياسي.وحسب تقرير مجلس الذهب العالمي، وصل إجمالي الطلب العالمي على المعدن الأصفر إلى 1206 أطنان خلال الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع 1% مقارنة بالربع المناظر العام الماضي.وأوضح التقرير أن شهية البنوك المركزية للذهب ظلت قوية رغم تباطئها، حيث اشترت هذه المصارف 244 طناً من الذهب في الربع الأول، مقارنة مع 365.1 طن في الربع الأخير من العام الماضي.كما ارتفع الاستثمار الإجمالي في المعدن النفيس بنسبة 170% ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 552 طنًا، بدعم من صناديق الذهب المتداولة في البورصة.وظل الطلب على السبائك الذهبية والعملات المعدنية قويًا، فضلًا عن الطلب من القطاع التكنولوجي الذي بلغ 80 طناً مع التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.