تباطأ نشاط القطاع الصناعي الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في أبريل، مع انكماش الإنتاج والطلبيات الجديدة، لكن الاقتصاد في مجمله واصل النمو.وقال معهد إدارة التوريد في تقرير صدر اليوم (الخميس): «إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي تراجع 0.3 نقطة إلى 48.7 نقطة في أبريل، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني على التوالي».وورد في التقرير أن الاقتصاد الأمريكي بصفة عامة واصل النمو للشهر الستين على التوالي باستثناء انكماشه في أبريل 2020.وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات الصناعي أعلى 42.3 نقطة لفترة زمنية ممتدة، عادة إلى نمو الاقتصاد.وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة بمقدار نقطتين إلى 45.2 نقطة، لكن الطلبيات واصلت الانكماش للشهر الثالث بعد فترة مماثلة من الزيادة.وتراجع المؤشر الخاص بالإنتاج 4.3 نقطة إلى 44 نقطة الشهر الماضي، ليبقى ضمن نطاق الانكماش للشهر الثاني على التوالي.وزاد مؤشر الأسعار 0.4 نقطة إلى 69.8 نقطة ليظل ضمن نطاق النمو، ما يشير إلى استمرار تفاقم ضغوط الأسعار.