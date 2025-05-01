ارتفعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملاتها اليوم (الخميس)، بدعم من نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا، في ظل متابعة الاضطرابات التجارية التي أشعلها الرئيس «دونالد ترمب»، مع مخاوف الركود الاقتصادي.وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6% أو 246 نقطة إلى 40911 نقطة، كما زاد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.95% أو 46 نقطة إلى 5619 نقطة، و«ناسداك» المركب بنسبة 1.75% أو 288 نقطة إلى 17734 نقطة.وارتفع سهم «مايكروسوفت» بنسبة 10.3% إلى 436.13 دولار، بعدما أعلنت نتائج أعمال تفوق التوقعات في الربع المالي الثالث، بفضل إيرادات قسم الحوسبة السحابية «آزور».كما صعد سهم «ميتا» بنسبة 6.35% إلى 583.8 دولار، و«إنفيديا» بنسبة 3.6% إلى 112.81 دولار، و«أمازون» بنسبة 2.8% إلى 189.42 دولار.وبعيدًا عن القطاع التكنولوجي، انخفض سهم «إيلي ليلي» بنسبة 6.85% إلى 837.1 دولار، بعدما أعلنت «سي في إس هيلث» إلغاء التغطية التأمينية لدواء «زيباوند» لعلاج السمنة.وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية إلى أعلى مستوى في 7 أشهر، في ظل ترقب تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره غدًا، للحصول على المزيد من الإشارات حول سوق العمل.