تحث غرفة التجارة الأمريكية إدارة «ترمب» على تقديم استثناءات من الرسوم الجمركية المفروضة على واردات البلاد على الفور، من أجل منع الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود وإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بالشركات الصغيرة.وطلبت المجموعة من كبار مسؤولي التجارة في الإدارة الأمريكية رفع الرسوم الجمركية على جميع الشركات المستوردة الصغيرة، وكافة المنتجات التي لا يمكن إنتاجها في الولايات المتحدة أو غير المتوفرة محليًا وفقًا للرسالة التي نشرتها «CNBC»، في خطوة مهمة تعكس مدى تأثير تعريفات «ترمب» وحالة عدم اليقين التي تشكلها على الشركات والإنتاج المحلي، والتي قد تدفع الاقتصاد نحو الركود.وفي رسالة لوزير الخزانة «سكوت بيسنت» ووزير التجارة «هوارد لوتنيك» والممثل التجاري الأمريكي «جيميسون غرير»، طلبت المديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية سوزان كلارك وضع آلية تمكن الشركات من الحصول على استثناءات من التعريفات حال أثبتت أن الرسوم تشكل مخاطر جسيمة على العمالة.وأوضحت في الرسالة: «نشعر بقلق بالغ من أن العديد من الشركات الصغيرة ستعاني من أضرار لا يمكن معالجتها، حتى لو استغرق الأمر أسابيع أو أشهرًا فقط للتوصل لاتفاقات»، كما طالبت الإدارة باتخاذ إجراءات فورية من أجل إنقاذ الشركات الصغيرة في أمريكا وتفادي الركود.