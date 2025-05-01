طالب وزير الخزانة الأمريكي «سكوت بيسنت» الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة، وأشار إلى أن عوائد السندات لأجل عامين أقل من معدل الفائدة.
وصرح «بيسنت» في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس» قائلاً: «ينبغي على الفيدرالي خفض الفائدة».
يأتي ذلك بعدما وجه الرئيس «دونالد ترمب» انتقادات متكررة لرئيس الفيدرالي «جيروم باول»، وحذر من تباطؤ الاقتصاد إذا لم يتم خفض الفائدة.
وصرح «بيسنت» في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس» قائلاً: «ينبغي على الفيدرالي خفض الفائدة».
يأتي ذلك بعدما وجه الرئيس «دونالد ترمب» انتقادات متكررة لرئيس الفيدرالي «جيروم باول»، وحذر من تباطؤ الاقتصاد إذا لم يتم خفض الفائدة.