طالب وزير الخزانة الأمريكي «سكوت بيسنت» الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة، وأشار إلى أن عوائد السندات لأجل عامين أقل من معدل الفائدة.وصرح «بيسنت» في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس» قائلاً: «ينبغي على الفيدرالي خفض الفائدة».يأتي ذلك بعدما وجه الرئيس «دونالد ترمب» انتقادات متكررة لرئيس الفيدرالي «جيروم باول»، وحذر من تباطؤ الاقتصاد إذا لم يتم خفض الفائدة.