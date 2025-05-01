كشف رصد أجرته «عكاظ»، بناء على النتائج المالية الربعية للبنوك السعودية العشرة المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية (تاسي)، تسجيل تلك البنوك أعلى أرباح ربعية في تاريخها بقيمة 22.26 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 (بمتوسط تسجيل ربح يومي بقيمة 247.37 مليون ريال)، إذ ارتفعت أرباح تلك البنوك بنسبة 19.4%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2024 عندما بلغت أرباحه تلك الفترة 5.04 مليار ريال.واستحوذ بنك الأهلي (SNB) على صدارة أرباح البنوك السعودية، إذ تجاوزت أرباحه في الربع الأول 6.02 مليار ريال كأعلى أرباح فصلية تسجل في تاريخ البنوك السعودية، تعادل نحو 27.05% من الأرباح للبنوك كافة، ليبلغ (متوسط أرباحه اليومية نحو 66.91 مليون ريال)، وجاء في المرتبة الثانية مصرف الراجحي الذي بلغت أرباحه نحو 5.91 مليار ريال، واستحوذ على 26.53% من الأرباح (بمتوسط ربح يومي بقيمة 65.62 مليون ريال)، واستحوذ بنك الأهلي ومصرف الراجحي على 53.58% من إجمالي أرباح البنوك.وجاء بنك الرياض في المرتبة الثالثة، حيث بلغت أرباحه نحو 2.49 مليار ريال، واستحوذ على 11.17% من إجمالي أرباح البنوك في الربع الأول، وكان متوسط ربحه اليومي نحو 27.62 مليون ريال، وحل بنك الأول في المرتبة الرابعة وبلغت أرباحه نحو 2.14 مليار ريال، مستحوذاً على 9.59% من حصة أرباح البنوك في الربع الأول، وبمتوسط ربح يومي بقيمة 23.72 مليون ريال.وتراوحت أرباح البنوك الثلاثة الإنماء، والفرنسي (BSF)، والعربي (ANB) ما بين 1-2 مليار ريال، متسلسلة بالأعلى ربحية، وبلغ إجمالي أرباحها مجتمعة نحو 4.15 مليار ريال، تمثل نسبة استحواذها على 18.64% من إجمالي الأرباح، فيما بلغت أرباح بنوك «البلاد، الاستثمار، الجزيرة» أقل من مليار ريال لكل بنك، متسلسلة بحجم الأعلى ربحية، ليبلغ إجمالي أرباحها 1.56 مليار ريال، تعادل 7.03% من إجمالي البنوك المحلية كافة.