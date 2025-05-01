كشفت هيئة الإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في الربع الأول من العام الحالي 2025 بنسبة 2.7%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2024.وبينت الهيئة في تقرير لها أن هذا النمو يعود إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2%، كما حققت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 3.2%، في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بنسبة 1.4% على أساس سنوي.وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بنسبة 0.9% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الرابع من العام السابق 2024، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الأنشطة الحكومية بنسبة 4.9%، إضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 1.0%، في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بمقدار 1.2% على أساس ربعي.