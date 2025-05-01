أعلن بنك أوف نيويورك ميلون حصوله على ترخيص المقر الإقليمي في السعودية من وزارة الاستثمار، حيث سيوفر المقر خدمات استراتيجية وإدارية ومؤسسية للبنك.وأوضح البنك في بيان له أن خدمات الأصول الحالية التي يقدمها لعملائه في السعودية تشمل خدمات الحفظ العالمية، وحلول المخاطر العالمية، وحفظ العملات الأجنبية، والمحاسبة المؤسسية بموجب ترخيص من هيئة سوق المال.