أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن توقيعها مذكرة تفاهم مع مجموعة الصين خنان لتطوير واستثمار الطيران؛ تهدف إلى إنشاء جسر لوجستي جوي متكامل يربط بين آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط، وأوروبا، وأفريقيا، بالاعتماد على مدينتي تشنغتشو والرياض كمحورين للربط، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، ونائب حاكم مقاطعة خنان سون شوغانغ ورئيس مجلس إدارة مجموعة خنان تشانغ مينغتشاو.

وتحدد مذكرة التفاهم إطاراً شاملاً للتعاون يشمل تطوير المسارات الجوية، من خلال التوسع في رحلات الشحن بين تشنغتشو والرياض، كما تنص الاتفاقية على اعتماد استراتيجية المراكز المزدوجة، بحيث تشكل كل من الرياض وتشنغتشو محوراً يربط القارات الأربع؛ لتحسين انسيابية الشحن وتقليص أوقات العبور.

ويشمل التعاون مجالات الابتكار في الشحن والخدمات اللوجستية، عبر تطوير عمليات الشحن الرقمي، والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود، ومبادرات الاستدامة لرفع الكفاءة التشغيلية والحد من الأثر البيئي السلبي. إضافة للتعاون في مناطق المطارات الاقتصادية، وتكامل الخدمات اللوجستية، ومناطق التجارة الحرة، والصناعات المرتبطة بالمطارات، لتحفيز النمو التجاري وجذب الاستثمارات. كما تغطي بنود المذكرة، التنسيق التنظيمي، والشراكات الفنية والمالية، واستكشاف فرص الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطيران في مدينة تشنغتشو.

وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السعودية للشحن المهندس لؤي مشعبي، قائلاً: "تشكل مذكرة التفاهم مع مجموعة الصين (CHAGC) مرحلة مهمة في مسيرة التوسع الاستراتيجي للشركة، وتأكيداً على التزامنا بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030. عبر بناء جسر جوي متكامل بين الرياض وتشنغتشو. وأضاف: ندشن اليوم آفاقاً جديدة للتجارة، وتعزيز نمو التجارة الإلكترونية بين المملكة ودول العالم تأكيداً لحضورنا العالمي كإحدى أبرز شركات الشحن الجوي العالمية. وكلنا ثقة بأن تعاوننا سيدفع الابتكار، ويعزز الكفاءة، ويحقق قيمة مضافة لعملائنا".

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة خنان الصينية للطيران (CHAGC)، تشانغ مينغتشاو، على الإمكانات التعاونية الكبيرة التي تتيحها المملكة العربية السعودية في مجالات الطيران. قائلاً: «مع التكامل المتزايد لسلسلة الصناعات الجوية التابعة لمجموعة خنان الصينية للطيران، يمكننا تطوير نماذج تعاونية متنوعة».

وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم الاستراتيجية الجديدة «المحور المزدوج» يفتح آفاقاً واسعة للتعاون الاستراتيجي الشامل، مشيراً إلى أن مجموعة خنان للطيران ستعمل على تعزيز التنسيق مع الخطوط السعودية للشحن للارتقاء بـ «طريق الحرير الجوي» بين تشنغتشو والرياض، وذلك بمتابعة من سلطات الطيران المدني في كلا البلدين.

وأكد أن هذه الخطوة ستعزز دعم المسارات الجوية للتجارة الثنائية وستدفع بالتعاون في مجالات أنظمة محاكاة الطيران، والتدريب على الطيران، وتأجير الطائرات، وغيرها.