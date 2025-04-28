كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن المنطقة الشرقية تتوفر على أكثر من 600 فرصة استثمارية في المنطقة، وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للفرص الاستثمارية تتجاوز 330 مليار ريال.وأضاف خلال منتدى الجبيل للاستثمار 2025، أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة بلغ 366 مليار ريال يمثل 42% من إجمالي الرصيد بالمملكة، مبينا أن المنطقة الشرقية تحتل المرتبة الأولى في المملكة في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر.وأوضح أن عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية النشطة حتى مطلع 2025 بلغ 5456 ترخيصاً، في حين ساهمت هذه الاستثمارات في توظيف أكثر من 53 ألف شخص بنسبة توطين بلغت 36 %.وأضاف أنه تم منح 34 شركة عالمية تراخيص لافتتاح مقراتها الإقليمية في المنطقة الشرقية، حيث يأتي ذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية الذي تقوده الوزارة.وذكر أن المنطقة الاقتصادية الخاصة في رأس الخير أطلقت عام 2023 لخدمة سلسلة القيمة للصناعات البحرية، حيث بلغت الاستثمارات المستهدفة نحو 26 مليار ريال.وأشار إلى أنها تهدف إلى توطين منظومة بناء السفن، بما يصل إلى 50% من المكونات الرئيسية خلال العقد القادم.وذكر أن منصة «استثمر في السعودية» تعرض هذه الفرص بشكل متكامل لربط المستثمرين محلياً وعالمياً، مؤكدا التزام الوزارة بمواصلة الجهود لاستقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز مكانة المنطقة الشرقية كوجهة رائدة للمستثمرين حول العالم.