أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من على متن طائرة الرئاسة التي نقلته إلى روما، أنه لن يُلغي الرسوم الجمركية على الصين «إلا إذا منحونا شيئاً جوهرياً، كما تعلمون، وإلا فلن أُلغيها، كل شيء سينجح، هذه الأمور دائماً ما تنجح».

وعندما سُئل عما يُمكن اعتباره تنازلاً «جوهرياً»، قال ترمب للصحفيين: «حسناً، انفتاح الصين» أمام التجارة الأمريكية.

وأوضح الرئيس الأمريكي: «كما تعلمون، دعونا نذهب ونعمل في الصين، لأنه، بصراحة، هذا ما أردناه في المرة الأخيرة، وكدنا أن نحصل عليه، ثم تراجعوا عن تلك الصفقة، لكننا حصلنا على ذلك. الذهاب إلى الصين وبيع منتجاتنا وبضائعنا، بعبارة أخرى، يُطلق عليه «انفتاح الصين»، وهذا سيكون رائعاً، وسيكون مكسباً كبيرا».

وخلال فترة رئاسته الأولى، وقّع ترمب اتفاقاً تجارياً مبدئياً مع الصين تضمن تعهداً من بكين بمضاعفة مشترياتها من المزارعين الأمريكيين في العام الأول.

لكن في النهاية، لم تحقق الصين هذه الأهداف، بينما زادت جائحة كوفيد-19 من تدهور التجارة العالمية بعد أسابيع فقط من توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق.

ورفض ترمب، الجمعة، مرة أخرى الكشف عما إذا كان قد تحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه منصبه.