حققت المبادرات الصحية لرؤية 2030 في السعودية مؤشرات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، وفقاً لما ورد في التقرير السنوي لنتائج الرؤية.إذ أظهرت بيانات التقرير السنوي لرؤية 2030 للعام الماضي أن عدد مستفيدي نموذج الرعاية الصحية الحديث في السعودية وصل إلى نحو 28 مليون مستفيد في العام الماضي.ويركز نموذج الرعاية الصحية الحديث على الوقاية قبل العلاج، إذ يتبنى المحافظة على صحة الأفراد عبر الكشف المبكر وتعزيز الوعي والوقاية قبل العلاج.وكشف التقرير السنوي لنتائج البرامج التنفيذية لرؤية 2030 التي تمضي نحو مرحلتها الثالثة، بأن معدلات الوفيات المبكرة بسبب الأمراض المزمنة انخفض نحو 40% منذ الإعلان عن الرؤية قبل تسعة أعوام.في الوقت ذاته، بلغت نسبة جاهزية المناطق الصحية لمواجهة المخاطر الصحية نحو 92% في العام الماضي مسجلة ارتفاع مقارنة بعام 2019، إذ وصلت حينه النسبة نحو 38%.على صعيد نسبة التجمعات السكنية بما فيها الطرفية المغطاة بخدمات الرعاية الصحية الأساسية فإنها بلغت نحو 96% في العام الماضي، فيما وصلت في العام 2018 إلى نحو 81.39%.وأشارت نتائج التقرير السنوي لرؤية 2030 في العام الماضي إلى أن معدل الرضا عن الخدمات الصحية في السعودية بلغ نحو 84% في العام 2024، كما ارتفع معدل الأعمار في السعودية إلى 78 عاماً في السعودية مقارنة بـ 74 عاماً في 2016.