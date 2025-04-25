حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا نوعيًا في مسيرة رؤية 2030، مع تسجيل انخفاض تاريخي في معدل البطالة ليبلغ 7% فقط، وهو المستهدف الرئيسي للرؤية في هذا الجانب، والمقرر بلوغه بنهاية العقد الحالي، إلا أنه تحقق مبكرًا في عام 2024.وأظهر تقرير رؤية السعودية 2030 للعام 2024 توظيف نحو 437 ألف سعودي وسعودية في القطاع الخاص خلال العام، مما ساهم في دعم سوق العمل وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في مختلف القطاعات الاقتصادية.كما ارتفع إجمالي عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 2.4 مليون موظف وموظفة، ما يعكس تنامي الفرص الاقتصادية وثقة الكفاءات الوطنية بسوق العمل المحلية.أما في ما يتعلق بتمكين المرأة، فوصلت نسبة السعوديات في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا إلى 43.8%، وهو رقم قياسي يعكس تحولات كبيرة في بيئة العمل ونجاح برامج التمكين التي تعد أحد أعمدة رؤية 2030.يذكر أن برامج تحقيق الرؤية في عام 2024 تسير على المسار الصحيح، الذي يسير ضمن أولويات محددة، محققة أهدافها على نحو يتماشى مع التزاماتها تجاه الوطن والمواطن لتحقيق مستهدفات الرؤية بحلول عام 2030.ولتعزيز التقدم، تواصل برامج الرؤية العمل وفق أولويات محددة، يتم مراقبتها عبر لجان متخصصة، لضمان التقدم الفعلي وتذليل المعوقات. كما تستند عملية التقييم إلى منظومة إلكترونية متطورة (SNA)، تتيح المتابعة الدقيقة لكل برنامج ومبادرة، مما يضمن تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية، ويرسخ نهج المساءلة في العمل الحكومي.