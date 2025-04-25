834.7 مليار ريال إجمالي قيمة القروض العقارية القائمة للأفراد
834.7 مليار ريال إجمالي قيمة القروض العقارية القائمة للأفراد
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عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@

أظهرت إنجازات رؤية السعودية 2030 حتى نهاية عام 2024 أداءً لافتًا في القطاع السكني، ليتجاوز عدد الأسر التي سكنت منازلها حتى نهاية عام 2024 أكثر من 850 ألف أسرة.

وبين التقرير أن نسبة الأسر السعودية التي تمتلك وحدة سكنية بلغت 65.4%، فيما بلغ إجمالي قيمة القروض العقارية القائمة للأفراد (التمويل العقاري) 835.7 مليار ريال، وبلغ عدد عقود المنتجات السكنية 850.4 ألف عقد، أما عدد عقود الأراضي فارتفعت إلى 76.3 ألف عقد.

وتمت إضافة أكثر من 19 ألف وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي، بقيمة تراكمية بلغت 98.736 وحدة سكنية بنهاية عام 2024.

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وبلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص وغير الربحي في برنامج الإسكان التنموي أكثر من ملياري ريال، أما عدد المتطوعين تحت منظومة الإسكان فتجاوز عددهم 262 ألف متطوع.