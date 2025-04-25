كشف التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 الخاص بعام 2024، عن بلوغ نسبة المؤشرات التي حققت مستهدفاتها 93%، وشملت كافة المؤشرات التي حققت مستهدفاتها أو قاربت على تخفيفها بنسبة تتراوح بين 85- 99%.وأظهر تقرير رؤية 2030 لعام 2024 عن ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة PIF إلى 3.53 تريليون ريال، ليتجاوز مستهدف عام 2024 بأصول قيمتها 3.3 تريليون ريال.وبين تقرير الرؤية عن وجود 299 مؤشرا تحقق بشكل كامل منها 257 مؤشرا تخطى مستهدفه، و49 مستهدف قاربت على تحقيق المستهدف بنسبة 85-99%.وأظهر التقرير أن نسبة المبادرات المكتملة أو على المسار الصحيح بلغت 85%، وبلغ إجمالي عدد المبادرات 1502 مبادرة، منها 674 مبادرة مكتملة منذ انطلاقة الرؤية، و 596 مبادرة على المسار الصحيح.وكشف تقرير الرؤية أن إجمالي عدد المعتمرين بنهاية عام 2024 ارتفع إلى 16.92 مليون معتمر ليتجاوزوا المستهدف المقدر بـ 11.3 مليون معتمر.أما فيما يختص بنسبة تملك الأسر السعودية لمنازلها فأظهر التقرير عن بلوغ النسبة 65.4% متجاوزا مستهدف 2024 المقدرة بـ 64%.وارتفع عدد المواقع السعودية المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو إلى 8 لتعادل مستهدف رؤية 2030.