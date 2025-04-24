نفت الصين اليوم (الخميس) وجود أي مفاوضات تجارية مع واشنطن بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أفادت بإمكان التوصل مع بكين إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية التي فرضها عليها.وصرح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي يادونغ في مؤتمر صحفي أسبوعي: «أريد أن أؤكد أنه حاليا ليس هناك أي مفاوضات اقتصادية وتجارية بين الصين والولايات المتحدة».وأضاف: «أي تأكيدات بشأن تحقيق تقدم في المحادثات الصينية - الأمريكية هي مجرد تكهنات ولا تستند إلى أي حقائق ملموسة».وقال ترمب للصحفيين يوم (الثلاثاء) الماضي: «إن الرسوم الجمركية البالغة 145% التي فرضها على بكين مرتفعة جدا، وستُخفض بشكل كبير».وأضاف الملياردير الجمهوري في إشارة إلى المسؤولين الصينيين «سنكون لطيفين للغاية، وسيكونون لطيفين للغاية، وسنرى ما سيحدث».وتوقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينسنت أيضا خفض التصعيد مع بكين يوم (الأربعاء) خلال لقاء مغلق نظمه بنك «جاي بي مورغان تشيس» في واشنطن.وردت وزارة التجارة الصينية اليوم (الخميس): «بصفتنا السلطة المكلفة العلاقات الاقتصادية والتجارية الخارجية، نود أن نشير إلى أنه لا توجد حاليا أي مفاوضات تجارية جارية بين الصين والولايات المتحدة».