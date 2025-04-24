برزت خلافات عميقة خلال اجتماع وكالة الطاقة الدولية الذي استمر يومين، حول دور مصادر الطاقة المتجددة في تلبية حاجة العالم للطاقة، حيث وصفت أمريكا سياسات التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بأنها ضارة وخطيرة.وقال القائم بأعمال مساعد وزير الطاقة الأمريكي للشؤون الدولية تومي جويس خلال المؤتمر: «يريد البعض تنظيم جميع أشكال الطاقة باستثناء ما يسمى بالطاقات المتجددة. نحن نعارض هذه السياسات الضارة والخطيرة. هذا ليس أمن الطاقة».وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في كلمته الافتتاحية: «لكل اقتصاد مساره الخاص في مجال الطاقة. علينا أن نفهمه ونحترمه. النفط والغاز عنصران أساسيان في مزيج الطاقة لدينا، وسيبقيان جزءًا منه في السنوات القادمة».وبحسب «أسوشيتد برس» نقلًا عن مسؤول في شركة للطاقة الأوروبية، خففت وكالة الطاقة الدولية من حدة خطابها تجاه مصادر الطاقة المتجددة في الأشهر الأخيرة، لتجنب إثارة استياء إدارة «دونالد ترمب»، وتهدئة الأمور مع «أوبك».