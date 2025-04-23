تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، مع تراجع حاد للأوقية بالبورصة العالمية، بعد أن سجلت أعلى مستوى قياسي لها، متأثرة بتصحيح الأسعار وعمليات جني الأرباح، عقب تغيير الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موقفه تجاه الصين ومجلس الاحتياطي الفيدرالي.ووفقاً لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المصرية بقيمة 70 جنيهاً خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 مستوى 4,920 جنيهاً، في حين تراجعت الأونصة بقيمة 46 دولاراً لتسجل مستوى 3,335 دولاراً.وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، سعيد إمبابي، إن غرام الذهب عيار 24 سجل 5,509 جنيهات، وغرام الذهب عيار 18 سجل 4,131 جنيهات، فيما سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 3,214 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 38560 جنيهاً.ووفقاً للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد شهدت أسعار الذهب بالأسواق المصرية تقلبات حادة خلال تعاملات أمس، حيث افتتح غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4900 جنيه، وارتفع إلى مستوى 5000 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4990 جنيه.وكانت أسعار الذهب قد تأثرت بارتفاع الدولار والأسهم الأمريكية، اليوم، مما أدى إلى تراجع الإقبال على المعدن كملاذ آمن. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 3357.11 دولاراً للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 % إلى 3,366.80 دولاراً.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 32.67 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 % إلى 956.53 دولار، ونزل البلاديوم 0.2 % إلى 933.72 دولار.