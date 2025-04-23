تجاوزت القيمة السوقية لعملة بيتكوين 1.87 تريليون دولار خلال تعاملاتها أمس (الأربعاء)، لتصبح خامس أكبر أصول العالم قيمة سوقية، بدعم من ارتفاع سعر العملة المشفرة مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وارتفعت البيتكوين بنحو 6.65% إلى 94.3 ألف دولار، ورغم هذا الارتفاع الأخير، تتخلف البيتكوين حاليًا عن الذهب، وشركات «آبل»، و«مايكروسوفت»، و«إنفيديا» في تصنيفات الأصول العالمية.ويمثل هذا أعلى مركز حققته بيتكوين على الإطلاق في هذا التصنيف، على الرغم من أن قيمتها السوقية تجاوزت سابقًا تريليوني دولار، حين كان سعرها نحو 109 آلاف دولار، لكن أسهم التكنولوجيا لامست وقتئذ مستويات قياسية مرتفعة.