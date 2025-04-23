أكدت الصين، أمس (الأربعاء)، أنها مستعدة للدخول في محادثات تجارية مع واشنطن، بعد يوم من إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أنه مستعد لخفض الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها عليها بعد التوصل إلى اتفاق.وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية غوو جياكون: «الصين أشارت منذ البداية إلى أن أي طرف لن يخرج منتصرًا في الحروب التجارية وحروب الرسوم الجمركية».وأضاف أن «الباب مفتوح على مصراعيه أمام المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة»، وفق وكالة «فرانس برس».وأكدت الخارجية الصينية أنه يجب على الولايات المتحدة التوقف عن إطلاق التهديدات وعن اللجوء للتعنت والإكراه إذا أرادت إبرام اتفاق‭‭‬‬‬.واتهم متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة بمواصلة ممارسة «أقصى ضغط» حتى وهي تحاول التوصل لاتفاق، وأكد أن هذه ليست الطريقة الصائبة للتعامل مع الصين.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه يعتزم أن يكون «لطيفاً للغاية» مع الصين في أي محادثات تجارية، وأن الرسوم الجمركية ستنخفض إذا توصل البلدان إلى اتفاق، في إشارة إلى أنه قد يتراجع عن موقفه المتشدد تجاه بكين في ظل تقلبات السوق.وقال الرئيس الأمريكي يوم (الثلاثاء) الماضي عقب تصريحات سابقة لوزير الخزانة سكوت بيسنت: «إن أزمة الرسوم الجمركية غير مستدامة، وستنخفض بشكل كبير، لكنها لن تصل إلى الصفر، وسنكون لطيفين للغاية، وسيكونون لطيفين للغاية، وسنرى ما سيحدث».