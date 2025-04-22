كشف تقرير حكومي (اطلعت «عكاظ» عليه) استفادة نحو 70,548 سعودياً وسعودية من نظام «ساند»، منهم 14,822 مستفيداً في الربع الأول، و15,746 في الربع الثاني، أما الربع الثالث فبلغ عددهم 19,692 مستفيداً، وكان النصيب الأكبر في الربع الرابع، إذ بلغ عددهم 20,288 مستفيداً ومستفيدة.ويطبق نظام «ساند» على السعوديين فقط، ونسبة الاشتراك فيه 1.5% من إجمالي الراتب، تدفع من صاحب العمل 0.75%، ومن الموظف 0.75%.وتبلغ قيمة صرف «ساند» الشهرية 60% من متوسط الأجور الشھریة الخاضعة للاشتراك عن كل شھر من الأشهر الثلاثة الأولى، وتخفض إلى 50% عن كل شهر يزيد على ذلك، على أن يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض 9000 ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و7500 ريال عن كل شهر يزيد على ذلك.وستكون المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة على 12 شهراً خلال كل 24 شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.وسيستحق المشترك صرف «ساند» عند تركه العمل بسبب لا يعود لاختياره، إذ لن يصرف «ساند» إذا كان ترك العامل للعمل بسبب «الاستقالة، اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل، عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد».• المستفيدون من «ساند» خلال 2024:- 14,822 في الربع الأول- 15,746 في الربع الثاني- 19,692 في الربع الثالث- 20,288 في الربع الرابع