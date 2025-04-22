قالت هيئة تنظيم النقد الأجنبي في الصين أمس (الثلاثاء): «إن تقلبات اليوان أمر طبيعي وسط التعريفات الجمركية».وأضافت الهيئة أنها ستعمل على تعزيز مراقبة النقد الأجنبي للحفاظ على مرونة اليوان.وستتخذ الصين المزيد من الخطوات لتسهيل الخدمات المالية عبر الحدود في شانغهاي من خلال الاستفادة من دور البلدية كمركز مالي دولي، وفقا لخطة مشتركة أصدرها البنك المركزي وحكومة بلدية شانغهاي وسلطات مالية أخرى.وتحدد الخطة 18 تدبيرا رئيسيا بما في ذلك تحسين كفاءة التسوية عبر الحدود وتعزيز التحوط من مخاطر النقد الأجنبي وتعزيز خدمات قطاع التأمين لشركات التصدير، نقلا عن وكالة «شينخوا».وستعمل الصين على تحسين إدارة وتشغيل أعمال النقد الأجنبي وتشجيع مجموعات الشركات على إنشاء مجمعات صناديق في شانغهاي لتحقيق الإدارة الفعالة على الأرض واستخدام الصناديق العالمية.كما ستعمل الدولة على دفع المؤسسات المالية لتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات الرقمية، ودعمها لتحسين الخدمات للشركات للتوسع في الخارج من خلال الاستفادة من تقنيات مثل سلسلة الكتل (بلوكتشين).ووفقا للخطة، سيتم بذل الجهود لتعزيز الأداء الوظيفي والتغطية العالمية لنظام الدفع بين البنوك عبر الحدود وتشجيع المزيد من البنوك على المشاركة في النظام.وأكدت الخطة على الحاجة إلى تطوير منتجات وخدمات متنوعة للتحوط من مخاطر النقد الأجنبي، وتشجيع استخدام العملة الصينية «الرنمينبي» عبر الحدود.وستزيد الصين من الدعم التأميني لشركات التصدير الرئيسية مثل الشركات المحلية للطائرات التجارية ومركبات الطاقة الجديدة. وستعزز التعاون بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين لإنشاء اتحادات تأمين، مما يعزز قدرتها على تغطية المخاطر الخاصة، وفقا للخطة.