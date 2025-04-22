سجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسيّاً غير مسبوق بلغ 3,500 دولار للأونصة يوم (الثلاثاء) الماضي، في ظل استمرار هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ما أثار قلق الأسواق بشأن استقلالية البنك المركزي وآفاق الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم.وسط إقبال واسع على الأصول الآمنة، قفز الذهب بنسبة وصلت إلى 2% مسجلاً 3,500.10 دولار، ليؤكد مكانته كأحد أكبر المستفيدين من عودة ترمب إلى المشهد السياسي، كما شهد الين الياباني ارتفاعاً ليصل إلى 140 يناً مقابل الدولار لأول مرة منذ سبتمبر، بينما تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات.ترمب وصف باول عبر منصته «تروث سوشيال» يوم الإثنين بـ«السيد المتأخر جدّاً»، مطالباً الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة «الآن»، ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من تحذير باول من أن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها الإدارة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.