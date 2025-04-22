أعلن البنك الأهلي السعودي أكبر البنوك السعودية، تحقيق صافي دخل بقيمة 6 مليارات ريال سعودي خلال الربع الأول من عام 2025، ليسجل أعلى ربح رُبع سنوي في تاريخ البنك. وبلغت نسبة نمو صافي الأرباح مقارنة بالربع الأول من العام السابق 19%، وعلى أساس ربع سنوي ارتفع صافي الأرباح بنسبة 8% مقارنة بالربع السابق. وجاءت هذه النتائج المالية الاستثنائية كجزء من تنفيذ إستراتيجية البنك.

وكشف البنك الأهلي السعودي في بيان على «تداول السعودية» أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 8% ليصل إلى 9.6 مليار ريال، نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 5% وارتفاع صافي الدخل من الرسوم والإيرادات الأخرى بنسبة 16%.

وارتفع إجمالي الموجودات بشكل ملحوظ إلى 1.2 تريليون ريال، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي، وبزيادة نسبتها 6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024 على أساس ربع سنوي، كما سجلت محفظة استثمارات البنك نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي (6% على أساس ربع سنوي).

ويعزى هذا النمو إلى التوسع بنسبة 13% في محفظة التمويل على أساس سنوي (8% على أساس ربع سنوي)، مدفوعا بشكل أساسي نمو تمويل مصرفية الشركات والتمويل العقاري للأفراد، وتم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من ودائع العملاء التي بلغت 626.4 مليار ريال سعودي خلال الفترة.

وبيّن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي سعيد بن محمد الغامدي أن «الأداء المالي القياسي الذي حققه البنك الأهلي السعودي خلال الربع الأول من عام 2025 يمثل علامة فارقة في مسيرة البنك، بتسجيل البنك أعلى أرباح ربع سنوية في تاريخه».

وأكد «أن هذا الإنجاز يعود إلى التزام البنك بتنفيذ إستراتيجية نمو متوازنة ومبنية على أسس متينة من الحوكمة، والانضباط المالي، وخطة تحوّل سريعة، والاستفادة من الفرص الاقتصادية في المملكة، وتعزيز حضور البنك في مختلف القطاعات والأسواق».

وأضاف قائلاً: «هذا النمو الاستثنائي في الأرباح، والمصحوب بتحسن مستمر في جودة الأصول وكفاءة التشغيل، يؤكد قدرة البنك على خلق قيمة مستدامة للمساهمين، ويعكس كذلك الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك من قبل عملائه ومجتمع الأعمال بشكل عام».

وعلق الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي الأستاذ طارق بن عبد الرحمن السدحان على نتائج البنك قائلاً: «شهد الربع الأول من عام 2025 أداءً ماليًا استثنائيًا بفضل استراتيجية البنك، محققاً أعلى أرباح ربع سنوية في تاريخه، ويعكس هذا الأداء النمو المطرد في مختلف قطاعات أعمالنا، ويعتمد بشكل أساسي على زيادة كبيرة في دخل العمليات من العمولات الخاصة، وزيادة الإيرادات الناتجة عن الرسوم، فضلاً عن العوائد القوية من محفظتنا الاستثمارية، ونحرز تقدمًا ملموسًا في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، والتوسع في زيادة حصتنا السوقية».

وأكد السدحان «أنه في الوقت الذي نعمل فيه على خلق قيمة مستدامة لمساهمينا، تركز استراتيجيتنا على عدة محاور رئيسية؛ وهي: زيادة الحصة السوقية وخلق قيمة مضافة، والكفاءة التشغيلية، والتركيز على العملاء، والابتكار، وجذب المواهب، وجميع هذه المحاور تتقدم وفقًا للخطة، ووضعنا توجيهًا مركزيًا يدفع الاستراتيجية إلى النجاح من خلال: أهداف مشتركة، وتعديلات في الهيكل التنظيمي، وحوكمة أداء قوية».

وأضاف: «شهدت محفظتنا التمويلية نمواً ملحوظاً بقيمة 706.4 مليار ريال، مدعومة بتوسع تمويل الشركات الأفراد، وشمل النمو في تمويل مصرفية الشركات مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الشركات الكبرى والمتوسطة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع المرتبطة برؤية 2030، إضافة إلى تمويل المؤسسات المالية؛ وعلى جانب تمويل الأفراد، ارتكز النمو بشكل أساسي على التمويلات السكنية والشخصية المقدمة للأفراد من خلال الحفاظ على نهجنا الذي يركز على العميل، حيث قمنا بتمويل هذا النمو بشكل أساسي من ودائع العملاء التي وصلت إلى 626.4 مليار ريال سعودي، كما انعكست جهودنا في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع وتيرة التحول الرقمي بشكل مباشر على تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة نسب التكاليف إلى الدخل».

واختتم السدحان حديثه قائلاً: «يواصل البنك الأهلي السعودي الحفاظ على مركزه المالي القوي، مدعوماً بكفاية رأس المال والسيولة المستقرة، مما يمكننا من المساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة وتقديم قيمة مستدامة لمساهمينا». وأكد «أن البنك الأهلي السعودي يلعب دورًا محوريًا في دعم رؤية المملكة 2030، من خلال دعم نمو القطاع الخاص، وتوسيع الشمول المالي عبر حلول رقمية مبتكرة، ودعم المبادرات والشركات الوطنية والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تمويل المشاريع الرائدة في المملكة العربية السعودية، سنواصل البناء على هذه النتائج، وتعزيز موقعنا الريادي كمؤسسة مالية وطنية تُسهم بفعالية في تقدم الاقتصاد السعودي».