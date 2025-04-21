ارتفعت أسعار الذهب في تداولاتها الأسبوعية اليوم (الإثنين) لتلامس مستوى 3395 دولاراً في ظل تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في 3 سنوات، ومخاوف الركود الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، وهو ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الملاذ الآمن.ووفقاً للأسعار الحالية بالريال، أصبح سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 410 ريالات، أما الغرام عيار 21 فارتفع إلى 358 ريالاً، وبلغ غرام الذهب عيار 18 أكثر من 307 ريالات.