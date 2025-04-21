FILE PHOTO: Gold bar replicas are displayed at the Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) annual conference in Toronto, Ontario, Canada March 7, 2023. REUTERS/Chris Helgren/File Photo
FILE PHOTO: Gold bar replicas are displayed at the Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) annual conference in Toronto, Ontario, Canada March 7, 2023. REUTERS/Chris Helgren/File Photo
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عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
ارتفعت أسعار الذهب في تداولاتها الأسبوعية اليوم (الإثنين) لتلامس مستوى 3395 دولاراً في ظل تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في 3 سنوات، ومخاوف الركود الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، وهو ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الملاذ الآمن.

ووفقاً للأسعار الحالية بالريال، أصبح سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 410 ريالات، أما الغرام عيار 21 فارتفع إلى 358 ريالاً، وبلغ غرام الذهب عيار 18 أكثر من 307 ريالات.

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