حذرت الصين الدول التي تتعاون مع أمريكا بطرق تعرض مصالحها للخطر بأنها سترد عليها، وسط تقارير بأن إدارة ترمب تخطط لاستخدام المفاوضات التجارية للضغط على البلدان للحد من تعاملاتها مع بكين.وذكرت وزارة التجارة الصينية حسبما نقلت «CNBC»: «تعارض الصين بشدة أي طرف يتوصل لاتفاق على حساب مصالحها، وإذا حدث ذلك، فإن الدولة لن تقبله وستتخذ إجراءات مضادة متبادلة بحزم».وأشار البيان إلى استعداد الصين للعمل مع الأطراف كافة والدفاع عن العدالة والإنصاف الدوليين، ووصف تصرف الولايات المتحدة بأنه إساءة لاستخدام التعريفات الجمركية.وتستعد الدول لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة من أجل الحصول على تخفيضات أو إعفاءات من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترمب، ثم علقها لاحقاً لمدة 90 يوماً على نحو 60 شريكاً تجارياً.