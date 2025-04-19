كشفت مجلة «فوربس» عن ارتفاع ثروات أغنى أغنياء روسيا بأكثر من 80%، ليصل إجمالي ثرواتهم إلى 625.5 مليار دولار، لنحو 146 مليارديراً، وفقاً لقائمة أغنى أغنياء روسيا التي تصدر باللغة الروسية.وتصدّر الرئيس السابق لشركة «لوك أويل» النفطية وحيد ألكبيروف قائمة «فوربس» للعام الثاني على التوالي، بثروة بلغت 28.7 مليار دولار، وكان ألكبيروف قد استقال من منصبه كرئيس لشركة «لوك أويل» عام 2022 بعد أن فرضت بريطانيا عقوبات عليه.واحتل أليكسي مورداشوف المركز الثاني في التصنيف بثروة بلغت 28.6 مليار دولار، متقدماً من المركز الرابع في قائمة العام الماضي.وذكرت مجلة «فوربس» أن 15 مليارديراً جديداً تماماً انضموا إلى القائمة، أبرزهم فيكرام بونيا الهندي المولد مالك شركة الأدوية فارماسينتيز، وبلغت ثروته 2.1 مليار دولار.