أعلنت الهيئة التنظيمية المالية العليا في تايوان اليوم (السبت) أنها ستمدد القيود المؤقتة على البيع على المكشوف للأسهم، للمساعدة في ضمان استقرار سوق الأسهم، ولم تُحدد موعداً نهائياً لرفع هذه القيود.وفُرضت القيود لأول مرة بتاريخ 6 أبريل، بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية شاملة على الواردات، ما أثار اضطرابات في السوق العالمية، إذ فُرضت الرسوم في البداية لمدة أسبوع واحد، ثم مُددت لأسبوع آخر.وأعلنت هيئة الرقابة المالية التايوانية في بيان لها أن القيود ستستمر دون تحديد موعد انتهائها، وأضافت أن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية ونتائج المفاوضات مع الدول الأخرى لا تزال غامضة للغاية، وستستمر التقلبات في أسواق الأسهم العالمية.وقالت الهيئة التنظيمية إنها «ستُعدّل الإجراءات ذات الصلة وفقاً لذلك للحفاظ على استقرار السوق ومصالح المستثمرين»، دون الكشف عن أي تفاصيل، فقط في حال حدوث تغييرات كبيرة في السوق.