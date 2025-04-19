ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينغوا) اليوم (السبت)، أن المؤسسات الأجنبية زادت حيازاتها من السندات المحلية الصينية بأكثر من 270 مليار يوان (36.99 مليار دولار) حتى الآن هذا العام، الأمر الذي يعكس جاذبية ثاني أكبر سوق للسندات في العالم.وقالت شينغوا نقلاً عن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن إجمالي حيازات المؤسسات الأجنبية في السندات الصينية بلغ 4.5 تريليون يوان حتى 15 أبريل.ووفقاً للوكالة، لا يمثل الأجانب سوى نحو 2.4% من سوق السندات الصينية البالغة قيمتها 25 تريليون دولار، ما يشير إلى إمكانات كبيرة للنمو.وأضافت أن بنك الشعب الصيني سيعمل بثبات على تعزيز انفتاح سوق السندات وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، مع تعميق العلاقات بين مناطق مثل الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا.وتأتي جهود الصين لجذب الاستثمار الأجنبي في الوقت الذي تهدد الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بزعزعة ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية.